Fermentelos e Aguinense em grande no arranque do campeonato

Em Estarreja, o Oliveira do Bairro foi para o intervalo a ganhar, golo de Nuno Esgueirão, mas a equipa da casa deu a volta ao resultado (2-1), com o golo da vitória a surgir perto do final da contenda.

No dérbi concelhio, o Fermentelos mostrou as credenciais que todos têm ventilado durante a pré-época. Os Leões da Pateira entraram com tudo e antes do primeiro quarto de hora já venciam por dois golos sem resposta. A LAAC ainda reduziu na entrada para o último quarto de hora.

Noutro jogo que prometia, o Águeda, em casa, resgatou um ponto (1-1), já nos descontos, frente ao Pampilhosa.

No terreno do Pinheirense, o Valonguense até marcou primeiro, mas acabou por não evitar a derrota.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Aguinense, com um plantel totalmente remodelado, deu cartas e derrotou por 2-0 o Valecambrense. Excelente regresso da equipa comandada por Carlos Cardeira ao segundo escalão do futebol distrital aveirense.

Em casa, frente ao Bustelo, equipa que desceu de divisão, o Bustos claudicou e perdeu por 3-1.

O Mealhada, também frente a um adversário que na época passada estava no Campeonato SABSEG, foi goleado em Avanca, por 4-1. E os bairradinos até estiveram a ganhar.

A Juve Force não desperdiçou o fator casa e venceu pela margem mínima (1-0) o Mourisquense, enquanto o Calvão conseguiu trazer um ponto no reduto do Macieira de Cambra, após empate a um golo.

Para a 1.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, o VN Monsarros entrou com o pé direito, ao eliminar em casa o Rocas do Vouga, por 3-2.

Na Liga Portuguesa de Basquetebol, o Sangalhos DC Boomerang, viu o seu jogo ser adiado frente ao Lusitânia Basket, em virtude das condições climatéricas que se faziam sentir na ilha Terceira, o que não permitiu que o avião que transportava a equipa aterrasse no Aeroporto das Lages.

No ciclismo e nos mundiais de estrada que se realizaram na Austrália, o bairradino Nelson Oliveira foi o melhor português na prova de fundo ao terminar na 44.ª posição.