Aveiro Tech Week com balanço muito positivo

A Aveiro Tech Week, que decorreu entre 10 e 16 de outubro, encerrou mais uma edição com um balanço muito positivo. Constituída por três grandes eventos – Criatech, Techdays e Prisma/ Art Light Tech, a Aveiro Tech Week apresentou um programa intenso e diversificado de iniciativas abertas à cidade, à comunidade e a todos aqueles que se interessem por arte, cultura e tecnologia. A semana, que trouxe muitas estreias e novas parcerias, ostentou o carimbo do projeto Aveiro 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City.

Durante esta terceira edição, Aveiro tornou-se no epicentro da rota cultural e tecnológica, com novidades tecnológicas, festivais, exposições, instalações artísticas, conferências, laboratórios e outras experiências gratuitas espalhadas um pouco por toda a cidade.

Criatech: 53 artistas de 10 nacionalidade

A 6ª edição do Criatech apresentou este ano 45 instalações, concebidas por 53 artistas de 10 nacionalidades. Durante seis dias o evento desafiou os milhares de espectadores, a escutar os “Ecos do Futuro”, através das intervenções de artistas em espaços públicos e patrimoniais da cidade de Aveiro.

Techdays: Tech Sessions e inovações tecnológicas atraem participação

Ao longo da semana, a 8ª edição do Techdays Aveiro agitou a cidade, trazendo para a rua inovações tecnológicas, abrindo também portas a laboratórios, sessões e conversas sobre temas centrais da atualidade, contando para o efeito com a presença de convidados nacionais e internacionais, especialistas e de milhares de participantes. A importância da tecnologia na gestão das cidades, da mobilidade, do ambiente e o impacto desta no aumento da qualidade de vida dos cidadãos foram evidenciados, por exemplo, com o Ride2Autonomy, um veículo de transporte público de condução autónoma que, em 10 dias de operação, transportou cerca de um milhar de passageiros.

A par da demonstração de mobilidade do futuro, decorreram na Praça da República e no Mercado Manuel Firmino demonstrações de inovações tecnológicas, apresentadas por 9 parceiros, entre os quais os projetos finalistas do concurso Aveiro Tech City Challenges, que contaram com o interesse de centenas de visitantes.

Por sua vez, o Teatro Aveirense acolheu as cinco Tech Sessions do programa sobre os mais atuais temas da área de inovação e tecnologia. O mundo “phygital”, o movimento criativo New European Bauhaus, o papel das mulheres na área tecnológica e o ecossistema da inovação garantiram a mobilizaram da plateia e participação online dos utilizadores.

À semelhança da edição do ano anterior, o Techdays Aveiro contou igualmente com a realização de cinco workshops, da responsabilidade dos parceiros da Aveiro Tech Week, onde se debateram temas tão interessantes quanto atuais como a sustentabilidade das cidades, a construção verde e ainda a mobilidade autónoma.

Destaque para o workshop intensido MTF Labs, a maior comunidade global de música, que reuniu durante a semana 58 participantes, oriundos de 11 países. A semana criativa, pontuada por eventos satélites com Liepaja, Lucerne e Toronto, resultou no desenvolvimento de 18 projetos que foram apresentados na performance final, que decorreu no Teatro Aveirense, no dia 15 de outubro.

Pela primeira vez na Aveiro Tech Week realizou-se o Aveiro Tech City Open Day, uma iniciativa destinada a promover visitas de Alunos da Universidade de Aveiro às empresas de relevante importância para o desenvolvimento económico da região de Aveiro, nomeadamente Altice Labs, Ubiwhere, Bosch e Wavecom. Mais de 100 alunos participaram nesta ação exclusiva, que contou ainda com um momento de networking no final da visita entre representantes das empresas visitadas, representantes de Centros de Investigação, alunos, empreendedores e público em geral, no edifício Atlas Aveiro.

Educação: maratonas de conhecimento desafiam alunos

A área da Educação, com as atividades de promoção das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), destinadas a famílias e ao público mais jovem ultrapassou este ano todas as expectativas. A este entusiasmo não terá sido alheia a realização de duas maratonas, destinadas a distintos níveis de escolaridade. O Hackathon “UBBU” desafiou os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico a concretizarem os exercícios da plataforma UBBU dedicados ao Município de Aveiro e a realizarem a sua própria proposta de projeto. Participaram nesta atividade os sete agrupamentos escolares do município, cada um com uma turma. Já para o ensino secundário, o Hackathon “TECH LAB” proporcionou aos alunos o contacto com os equipamentos e materiais que integram o projeto Tech Lab nas escolas do Município de Aveiro.

Na Fábrica da Ciência Viva decorreu, ainda, o Open Tech Lab e o Open Day Escola Ciência Viva, que têm como objetivo dar a oportunidade a todas crianças e pais de experimentarem as atividades promovidas ao longo do ano no âmbito dos projetos Tech Lab e Escola Ciência Viva, atividades que envolveram mais de 380 pessoas no dia 15 de outubro.

1.ª edição do Aveiro Tech City Hackathon com grande adesão e 25 mil euros em prémio

Outra das novidades da Aveiro Tech Week foi a realização da 1.ª Edição do Aveiro Tech City Hackathon, que registou 90 participações, distribuídas por 19 equipas, e que atribuiu um prémio global monetário no valor de 25 mil euros aos vencedores dos cinco desafios, lançados pela Altice Labs, Bosch Aveiro, Ubiwhere, Wavecom, Câmara Municipal de Aveiro, Instituto de Telecomunicações e Universidade de Aveiro.

Ligar Portugal e Brasil através do elo do empreendedorismo e da inovação

Durante a Aveiro Tech Week, decorreu também o Brazil Tech Days, um evento promovido pela Porto Digital Brasil, que inicia em Portugal, nomeadamente em Aveiro, a sua internacionalização. Em colaboração com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) APEX, a Porto Brasil Digital trouxe uma missão empresarial com mais de 25 investidores e empresários brasileiros para conhecerem o ecossistema Aveirense e explorarem as oportunidades de investimento, considerando que Aveiro tem grande potencial como cluster tecnológico, por fazer uma ligação com o mundo académico e o ecossistema de inovação presente na região.

Prisma: festival de luz encheu as ruas da cidade

A terceira edição do festival de luz Prisma regressou à cidade, com um roteiro artístico e lúdico assinado por 16 artistas de seis nacionalidades. Sob o mote “Fortaleza Europa”, uma expressão recuperada da Segunda Guerra Mundial e com a qual se propõe uma prova da união entre povos e a afirmação do espaço europeu através da arte, foram apresentadas 8 instalações, espetáculos de videomapping, obras de participação coletiva e estruturas interativas, entre outras manifestações artísticas que entusiasmaram os milhares de visitantes que saíram à rua.

Cultura | Culture Next & EIT KIC Cultura e Criatividade

Destaque ainda para a organização, entre 12 e 14 de outubro da reunião anual da rede de cidades europeias Culture Next, que juntou mais de 40 representantes europeus de 26 cidades. Entre as cidades presentes, para além de Braga e Ponta Delgada (cidades candidatas a Capital Europeia da Cultura em 2027) destaque para a cidade lituana de Kaunas (atual Capital Europeia da Cultura), a cidade alemã de Chemnitz (Capital Europeia da Cultura em 2025), a cidade finlandesa de Oulu (Capital Europeia da Cultura em 2026) e para a cidade letã Liepaja (Capital Europeia da Cultura em 2027).

Este encontro anual da Culture Next contou ainda com a presença da rede MESOC, que estuda o impacto da cultura na inclusão social, e do seu coordenador, Lluis Bonet, professor de Economia Aplicada e diretor da Pós-Graduação em Gestão Cultural na Universidade de Barcelona.

Durante a Aveiro Tech Week, foi ainda recebido Bernd Fesel, gestor do novo projeto do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, dedicado à Cultura e Criatividade.