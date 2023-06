Domingo é dia de Trail Anadia Capital do Espumante

As expectativas são elevadas e as provas contam com mais de mil participantes, divididos pelo trail longo, curto e caminhada.

A 2.ª edição do “Trail Anadia Capital do Espumante” vai ter lugar no próximo domingo, dia 11 de junho, em Anadia, numa organização do clube Saca Trilhos Anadia.

Vão estar disponíveis três provas: uma de 28km, designada Trail longo Caves da Montanha; outra de 18km, designada trail curto Nova Casa dos Leitões e a caminhada Clínica do Cértoma, numa distância de 10km, que terão partida e chegada no Parque Urbano de Anadia.

Ao JB, Albano Jorge, presidente da direção do clube admitiu, em entrevista publicada a 18 de maio, serem grandes as expectativa para esta edição. E não é para menos.

Segundo apurámos, ao dia de ontem, quarta-feira, dia 7 de junho, já estavam inscritos 1050 participantes: 90 para o trail longo, 490 para o trail curto e 470 pessoas para a caminhada.

Com características semelhantes à edição de 2022, o trail de 2023 foi corrigido e melhorado nalgumas situações, avançou Albano Jorge durante a entrevista dada em maio, sublinhando serem dois os percursos de trail que percorrerão as mesmas zonas de 2022, mas com novos trilhos, mais bonitos e desafiantes.

Já a caminhada será 50% em asfalto e 50% em trilhos ou carreiros. Também aqui o percurso foi melhorado, tendo-se retirado algumas zonas mais difíceis, tornando-o mais fácil e mais bonito.

Este evento de referência nacional e que faz parte do calendário da ATRP / FPA – Federação Portuguesa de Atletismo, conta com o apoio da Câmara Municipal de Anadia, da União de Freguesias de Arcos e de Mogofores, da Junta de Freguesia da Moita e da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima.

Tal como em 2022 os participantes terão a mesma panóplia de ofertas (garrafa de espumante A.Henriques, sande de leitão da Nova Casa dos Leitões, flute em vidro gravado e alusivo ao evento, e a degustação de espumante). Como novidade haverá a oferta de uma medalha de finisher, com a particularidade de os vencedores, masculino e feminino, do trail longo Caves da Montanha, receberem o equivalente ao seu peso corporal em garrafas de espumante A. Henriques.

A organização vai disponibilizar ainda um serviço de babysitting, banhos quentes e terá no event center barracas com comida e bebidas.

De referir que a prova de trail longo tem alguma dificuldade subjacente, pelo que deve ser feita por pessoas já com alguma experiência. Já o trail curto, tem dificuldade média e pode ser feita por principiantes, mas com capacidade para fazer cerca de 18 a 19km.

A caminhada, aberta a todos e de grau de dificuldade média, pode ser feita por pessoas de quase todas as idades. Convém levar sapatilhas adequadas e não levar crianças que não tenham capacidade para fazer 10km.

Tendo o evento apoio da Câmara Municipal de Anadia, o executivo municipal deliberou na sua última reunião, atribuir uma verba de 10 mil euros ao Clube Saca Trilhos Anadia para apoiar a realização deste evento desportivo.