Águeda: Obras no Largo da Estação transformam área envolvente

Para além do espaço envolvente à estação, com melhoria das condições de circulação para peões e veículos, área será transformada numa gare rodo-ferroviária.

O Largo da Estação está em obras de requalificação, que vão transformar aquela zona numa central intermodal e melhorar toda a área envolvente, num investimento de mais de 555 mil euros (acrescidos de IVA).

A empreitada, para além da envolvente da estação propriamente dita, abrange um troço da Avenida Dr. Joaquim de Mello, a Rua 12 e a Rua 8 de Setembro, num total de cerca de 6.424 metros quadrados, pretendendo resolver alguns constrangimentos que se verificam naquela zona central da cidade.

Usar mais os transportes públicos

No âmbito da intervenção, este espaço será transformado numa gare rodo-ferroviária, um sonho “há muito ansiado e que vamos concretizar, prestando este serviço às nossas populações e a quem nos visita”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que este novo serviço está alinhado com a estratégia municipal para a implementação de soluções de mobilidade suave.

Este projeto ganha um maior impacto com a entrada em funcionamento do novo concessionário de transportes públicos municipais e intermunicipais, o BUSWAY Região de Aveiro, que a partir de 1 de agosto vai servir os 11 concelhos da CIRA. Com a operacionalização deste serviço, em Águeda, surge uma nova solução de mobilidade que resulta de um diálogo entre o Município, a CIRA e a CP – Comboio de Portugal e que visa a interligação com a rede ferroviária.

A implementação deste projeto, que promove a intermodalidade, cria condições para que “possamos usar mais os transportes públicos”, defende Jorge Almeida, acrescentando que “toda a intervenção, para além da modernização do aspeto e tornar mais segura a circulação de peões e veículos, conferirá uma nova centralidade àquela zona e fará deste um ponto de atração turística”.

A preservação do património é outra das preocupações do projeto, evidente no cuidado com o edifício da estação bem como nos painéis de azulejos alusivos às freguesias do concelho, que foram recuperados, alguns dos quais estão já colocados no largo em frente à estação.

