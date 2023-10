Ingredientes:

4 ovos

100g de manteiga derretida

300g de farinha

1dl de leite

70g de queijo de ovelha

curado ralado

4 fatias de presunto finas

1 gema

Sementes de sésamo q.b.

Preparação:

Bata os ovos, junte a manteiga derretida, a farinha e o leite alternadamente. Incorpore o queijo ralado e o presunto cortado em cubos.

Deite o preparado numa forma de bolo inglês untada com manteiga. Pincele com a gema e polvilhe com as sementes de sésamo.

Leve ao forno previamente aquecido a 180°C.