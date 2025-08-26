Câmara da Mealhada adjudica pavimentação entre Carqueijo e Pampilhosa

A Câmara Municipal da Mealhada adjudicou a empreitada de “Reabilitação de pavimentos entre Carqueijo – Pampilhosa” pelo preço de 298.167,92 euros (+IVA), com um prazo de execução de seis meses.

A obra, segundo nota da autarquia, tem como objetivo “a melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária, através da reabilitação da plataforma viária, aplicação de novas camadas betuminosas, correção de drenagens, reforço de fundações e renovação da sinalização horizontal e vertical”. Inclui trabalhos localizados nas ruas do Cavada e do Campo de Futebol (Carqueijo), onde se prevê o alargamento da faixa de rodagem, abate e transplante de árvores, escavações em caixa, fresagem e pavimentação, bem como ajustes em caixas de redes existentes e colocação de nova sinalização vertical.

“Atualmente, a via apresenta degradação do revestimento betuminoso, com fissuras, e remendos diversos com impactos negativos para a circulação, sobretudo para velocípedes e motociclos”, lê-se na nota enviada à redação que refere ainda a necessidade de melhorar “a sinalização horizontal”, nomeadamente no que respeita à sinalização para peões, o mesmo acontecendo à sinalização vertical a “necessitar de substituição quase completa”.