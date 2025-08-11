Colégio de Calvão: Pais contestam cortes de turmas e exigem resposta da tutela

A concretizar-se, a decisão poderá afastar cerca de 75 alunos, muitos com anos de percurso naquele estabelecimento de ensino, do concelho de Vagos.

Mais de 200 pessoas reuniram-se, no dia 6 de agosto, no Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, em Calvão, para protestar contra a intenção do Ministério da Educação de reduzir o número de turmas nos 7.º e 10.º anos e de não autorizar a abertura de mais uma turma de 5.º ano. A concretizar-se, a decisão poderá afastar cerca de 75 alunos, muitos com anos de percurso naquele estabelecimento, que se veem agora perante a possibilidade de ter de trocar o ambiente familiar e as amizades consolidadas por escolas sobrelotadas ou em obras. Promovida pela APEECC – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio de Calvão –, a manifestação pretendeu denunciar a falta de resposta da tutela e alerta para o impacto emocional, logístico e financeiro da medida.