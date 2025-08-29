Música “é rainha” na programação do Cineteatro Messias até dezembro

João Baião abre a programação do Cineteatro Messias, na Mealhada, com a energia contagiante de “Baião d’oxigénio”, nos dias 5 e 6 de setembro.

A temporada setembro/ dezembro do Cineteatro Messias conta com espetáculos que vão do teatro à comédia, dos musicais infantis ao circo. A música está em grande destaque com cantores e compositores de renome, como sejam Rui Reininho, Luísa Sobral, o Gajo, Marta Ren, Fado D’Anto e a guitarra portuguesa trazida por Ricardo Silva e por Marta Pereira da Costa.

Na conferência de imprensa, realizada no passado dia 27 de agosto, António Jorge Franco, presidente da CM da Mealhada e a vice-presidente, Filomena Pinheiro, deram a conhecer o vasto programa do Cineteatro para os próximos quatro meses, em que a música surge como a âncora da programação, ainda que o calendário dos espetáculos inclua teatro e comédia, passando pelos musicais infantis e circo.

João Baião abre a programação com a energia contagiante de “Baião d’oxigénio”, com três sessões, duas das quais quase esgotadas, agendadas para os dias 5 e 6 de setembro.

A música é mesmo a tónica destes quatro meses de programação do Cineteatro Messias. A 19 de setembro, sobe ao palco Ricardo Silva que, juntamente com a Associação Filarmónica de Luso, apresenta o álbum, “Contagem Crescente” e revisita trabalhos anteriores, homenageando grandes compositores da história da guitarra portuguesa.

O Gajo, nome artístico de João Morais, promete surpreender, dia 20 de setembro, com o seu quinto álbum, “Trovoada”. Se antes a sua música era sobretudo instrumental, agora O Gajo traz-nos também a palavra. A viola campaniça continua a ser a espinha dorsal da sua música, mas vai ao encontro de novos diálogos – com duas sanfonas, o pulsar ancestral do adufe, a gaita de foles e a pandeireta galega a criarem fusão entre tradição e experimentação.

E a música continua a marcar o cartaz do Cineteatro Messias, com Marta Ren a dar espetáculo dia 11 de outubro. Conhecida pelo seu registo vocal, muitas vezes comparado ao das grandes vocalistas negras da soul e do funk, é uma das mais carismáticas vozes da nova música portuguesa. Fundadora dos Sloppy Joe, fez ainda parte dos desconcertante Bombazines e do coletivo Movimento.

E a uma Marta segue-se outra, desta feita, Marta Pereira da Costa, exímia guitarrista, cujo concerto contará com a participação especial da Academia de Dança do Hóquei Clube da Mealhada, no dia 18 de outubro. Apresenta-se no Cineteatro Messias em duo, acompanhada ao piano por Ruben Alves. Com canções do novo álbum e músicas antigas, entre outros sucessos como Verdes Anos & Summertime, Terra, Encontro, Dia de Feira, Minha Alma ou Fado Lopes.

Ainda na música, novembro traz o fado à Mealhada e o teatro musical com António Sala. Dia 8, o coletivo Fado D’Anto apresenta o seu primeiro álbum de originais, “Novos Vinte”, num concerto que se pretende intimista, com uma visão renovada sobre o futuro da Canção de Coimbra.

Já dia 22 de novembro, “António Sala – O comunicador” é um teatro musical com a simpática e ímpar voz de António Sala. Do mítico passatempo radiofónico Jogo da Mala ao concurso televisivo Palavra Puxa Palavra, são recriados em palco os marcos mais significativos de uma longa carreira. António Sala é a figura central e principal ao lado de um grupo de excelentes atores e uma extraordinária banda ao vivo, aliado a meios técnicos, de luz, som e audiovisual, impactantes.

A programação mantém o “Encontros de Cinema na Mealhada”, um espaço de reflexão, de formação e debate, que pretende envolver entusiastas, profissionais e amantes do cinema tais como realizadores, produtores, cineclubistas, atores, estudantes e escolas de cinema da região.

Rui Reininho e Luísa Sobral

E dezembro traz dois nomes grandes da música portuguesa à Mealhada: Rui Reininho e Luísa Sobral. A cantora, considerada uma das compositoras mais importantes da nova geração de músicos portugueses, atua a 6 de dezembro, trazendo o concerto intimista “Coisas Pequeninas”, numa viagem pelos álbuns lançados em nome próprio e pelas músicas que escreveu para outros.

Rui Reininho fecha o ano de 2025. A 20 de dezembro, a voz inconfundível e o rosto carismático dos GNR sobe ao palco do Cineteatro Messias para uma viagem inigualável e inesquecível.

Comédia e humor

Logo no início da temporada, a 25 de outubro, há espaço para a comédia com a inigualável Teresa Guilherme, a solo, com o espetáculo de humor intitulado “As Vaginas e Eu – Tudo o que ficou por dizer”. Durante 70 minutos, Teresa Guilherme aborda com humor as conversas secretas (que as mulheres vão tendo entre si e que os homens nem sonham) sobre as suas relações com os seus maridos. De forma interativa e carregada de gargalhada, são quebrados tabus e preconceitos que continuam a ser uma realidade das mulheres na sociedade.

A 13 de dezembro chega-nos “A Grande Fantochada”, um formato inédito, criado por Hugo Van der Ding um dos nossos mais originais humoristas, que recria a História de Portugal (e outras histórias) num espetáculo ao vivo através de marionetas – manipuladas por si e por Vítor D’Andrade – acompanhados pela pianista Joana Gama.

Infantis e Circo

O público infantil continua a merecer atenção no cartaz do Cineteatro Messias. Assim, o musical “A Dama e o Vagabundo conta, no dia 5 de outubro, as peripécias e aventuras vividas pelo famoso par canino e restante matilha.

Ainda para os mais pequenos – e para toda a família – “O Circo Mágico”, de Jonatas Cardinali, chega à Mealhada dia 9 de novembro, numa viagem ao mundo encantado do circo, com malabaristas habilidosos, cómicos hilariantes, equilibristas destemidos e acrobatas extraordinários entre outros artistas internacionais que irão surpreender e maravilhar o público com suas incríveis habilidades.

“O Feiticeiro de Oz” é outra grande produção de teatro musical, trazida pela Plateia D’Emoções, no dia 29 de novembro.

As associações culturais têm espaço para apresentação dos seus espetáculos e mantém-se as sessões de cinema e as exposições temporárias. Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos na Ticketline e na bilheteira do Cineteatro Messias.