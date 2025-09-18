Brownie com amêndoa

Ingredientes:

3 ovos

1 chávena (chá) de açúcar

2 chávenas (chá) farinha de trigo

2 c. (sopa) de chocolate em pó

½ chávena (chá) de amêndoas em pedaços

½ chávena (chá) de manteiga derretida

½ chávena (chá) de leite

Preparação

Numa tigela, comece por bater os ovos. Aos poucos, acrescente o açúcar, batendo sempre.

Depois, adicione a farinha, o chocolate em pó, as amêndoas em pedaços, a manteiga derretida e o leite. Misture tudo muito bem até obter um preparado homogéneo.

Preaqueça o forno a 180º C. Unte com manteiga e polvilhe com farinha um tabuleiro refratário retangular. Verta o preparado anterior e espalhe com a ajuda de uma espátula. Leve ao forno, durante cerca de 30 minutos. Retire do calor, deixei arrefecer e corte os brownies com a ajuda de uma faca. Sirva com morangos e hortelã.