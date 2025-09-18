Brownie com amêndoa

Ingredientes:
3 ovos
1 chávena (chá) de açúcar
2 chávenas (chá) farinha de trigo
2 c. (sopa) de chocolate em pó
½ chávena (chá) de amêndoas em pedaços
½ chávena (chá) de manteiga derretida
½ chávena (chá) de leite
Preparação
Numa tigela, comece por bater os ovos. Aos poucos, acrescente o açúcar, batendo sempre.
Depois, adicione a farinha, o chocolate em pó, as amêndoas em pedaços, a manteiga derretida e o leite. Misture tudo muito bem até obter um preparado homogéneo.
Preaqueça o forno a 180º C. Unte com manteiga e polvilhe com farinha um tabuleiro refratário retangular. Verta o preparado anterior e espalhe com a ajuda de uma espátula. Leve ao forno, durante cerca de 30 minutos. Retire do calor, deixei arrefecer e corte os brownies com a ajuda de uma faca. Sirva com morangos e hortelã.