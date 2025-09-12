Dia dedicado à deteção das ondas gravitacionais na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

No próximo dia 14 de setembro, o programa inclui exposições, workshops e uma palestra. Todas as atividades são gratuitas.

No próximo domingo, 14 de setembro, celebram-se 10 anos da primeira deteção das ondas gravitacionais. Foram observadas pela primeira vez a 14 de setembro de 2015, tendo esta descoberta marcado o início de uma nova era na Astronomia e na forma como observamos o Universo.

Assim, no próximo dia 14 de setembro, A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro junta-se à celebração, com um programa dedicado às ondas gravitacionais e à gravitação. Das 10 às 17h, todos poderão visitar a exposição “Viagem pelo Universo escuro”, do Instituto de Ciências do Cosmos da Universidade de Barcelona, e a exposição “Traços de Curvatura: Gravidade na Universidade de Aveiro”, que convida a descobrir a beleza da gravidade combinando arte e ciência.

Ao longo de todo o dia, decorrem vários workshops e uma história com ciência para os mais pequenos.

Às 16h, tem início a palestra “Ondas gravitacionais: a verdadeira música celestial”, com Carlos Herdeiro, professor e investigador na Universidade de Aveiro, onde lidera o grupo de gravitação. Nesta palestra será abordada a história fascinante das ondas gravitacionais, o que estamos a aprender com elas e até será possível ouvi-las.

A palestra tem entrada livre, sendo que é recomendada inscrição prévia para os workshop.

Este evento é organizado em colaboração com as Sociedades Portuguesas de Astronomia, Física, Matemática e Relatividade e Gravitação, em parceria com a Rede de Centros Ciência Viva.

Acrescente-se que as ondas gravitacionais foram previstas por Albert Einstein na Teoria da Relatividade Geral, mas só um século depois foi possível detetá-las. A primeira deteção direta, a 14 de setembro de 2015, foi proveniente de uma colisão de dois buracos negros, evento conhecido como GW150914. O impacto desta descoberta originou o prémio Nobel da Física em 2017.

Desde a primeira deteção já foram observados mais de uma centena de sinaisde ondas gravitacionais, revelando os mistérios de alguns dos objetos mais secretos do Universo, como buracos negros e estrelas de neutrões, e prometendo aceder ao nunca visto, talvez mesmo a um vislumbre do Big Bang.