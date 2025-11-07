Academia Europa junta meia centena de jovens na Mealhada

O Município da Mealhada recebe esta sexta-feira, dia 7 de novembro, meia centena de jovens para a 8.ª edição da Academia Europa, um evento de três dias que convida estudantes universitários de todo o país para debater a União Europeia.

A Academia Europa elegeu o Município da Mealhada para a realização deste evento anual, que vai juntar 50 jovens estudantes universitários para debater temas como a desinformação e processos eleitorais, a transição verde e o futuro ambiental da Europa, sustentabilidade, justiça e inovação, entre outros.

A comitiva, que chegará de comboio à Mealhada, é esperada às 18h, seguindo-se, uma hora depois, a sessão de abertura no INATEL, no Luso com a presença do presidente da Câmara, António Jorge Franco, e representantes da organização.

Os participantes são maioritariamente estudantes universitários de todo o país, mas particularmente da região de Coimbra, Lisboa e Norte, com idades entre os 18 e os 30 anos. As principais áreas de estudo dos participantes são Estudos Europeus e Relações Internacionais, mas também Direito, Administração Pública ou Privada e Economia.

A Academia Europa decorrerá até ao almoço de domingo, contando, no painel de oradores, com os nomes como os eurodeputados Marta Temido e Hélder Sousa Silva, assim como especialistas da União Europeia, académicos em assuntos europeus e representantes de instituições da União Europeia.

A Academia Europa resulta da organização tripartida do Núcleo Associativo Para os Estudos Europeus em Coimbra (NAPEEC), Federação Nacional dos Estudos Europeus (FNEE) e Europe Direct – Região de Coimbra e de Leiria, tendo como parceiros a Representação da Comissão Europeia em Portugal, Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o Município da Mealhada.

Ao longo do fim de semana, para além da participação nos vários painéis, os jovens serão desafiados, entre outras ações, a participar numa simulação do Parlamento Europeu, tendo uma visita cultural ao Palace do Bussaco e uma atividade lúdico-cultural com uma escola de samba da Mealhada.

A sessão de enceramento está prevista para as 12h15 de domingo, contando com a presença da vice-presidente da Câmara da Mealhada, Filomena Pinheiro, e as representantes da FNEE, Alexandra Santos, e da CIM Região de Coimbra, Paula Silvestre.

A Academia “é um espaço dinâmico, seguro e amigável para falar sobre todos os temas da União Europeia; um espaço para conhecer pessoas novas, diferentes realidades e novas perspetivas; conhecer uma nova região e tradições regionais”, aponta a organização, vincando que já mais de três centenas de jovens participaram neste evento.