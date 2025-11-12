Águeda vai ter parada e luzes de Natal a partir de sábado e até janeiro

Águeda celebra a época mais mágica do ano com um programa diversificado e para todas as idades.

Águeda prepara-se para viver mais uma edição de “Águeda é Natal”. Entre 15 de novembro (próximo sábado) e 11 de janeiro, Águeda celebra a época mais mágica do ano com um programa diversificado e para todas as idades.

O Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e mais de 250 mil luzes LED, volta a iluminar o Largo 1.º de Maio, reafirmando-se como símbolo das festividades natalícias de Águeda, reconhecido pelo Guinness World Records.

No Posto de Turismo, volta também a estar disponível o Menor Pai Natal do Mundo, uma nanoescultura do artista britânico Willard Wigan, visível apenas através de microscópio, e que é destacado pela sua minúcia e originalidade.

O Natal em Águeda é também tempo de arte e cultura. O Salão de Chá do Parque Municipal de Alta Vila acolhe, de 1 de dezembro a 6 de janeiro, a tradicional Exposição de Presépios.

No Centro de Artes de Águeda, estará patente a exposição “Arquivo de Ilustração Portuguesa: Transformações e Tendências Contemporâneas” (até 28 de dezembro), enquanto a Biblioteca Municipal Manuel Alegre apresenta a mostra “História do Fado”, de 27 de novembro a 31 de dezembro.

Os interessados poderão ainda embarcar no Comboio Histórico do Vouga (mais informações em www.cp.pt), uma experiência pela única linha de via estreita em operação em Portugal, com visita ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao evento “Águeda é Natal”.

Programa arranca sábado

O programa arranca no próximo sábado, dia 15 de novembro, com a Parada de Natal (16h30) e a inauguração da Iluminação de Natal (18h), no Largo 1.º de Maio, marcando o início oficial do evento.

Ao longo de quase dois meses, o Águeda é Natal contará com um vasto leque de atividades que incluem espetáculos musicais e teatrais, como “Duendes em Apuros”, “Anoitecer” e o grande concerto da Glenn Miller Orchestra (18 de dezembro); eventos desportivos e solidários, como o Águeda Rali Travocar (29 de novembro) e a caminhada “Trilho do Rio Águeda” (7 de dezembro); ou workshops criativos e sustentáveis, promovidos pelo Laboratório Vivo para a Descarbonização, com destaque para “Coroas de Natal com História” (6 de dezembro), “Cartas Verdes para o Pai Natal” (13 de dezembro) e “Decora que Ainda Dá Tempo!” (20 de dezembro).

Há também espaço para atividades familiares, como “Panquecas Encantadas de Natal” (30 de novembro), “Sabores de Natal: o Bolo Rei” (1 de dezembro), “Fábrica de Chocolate do Pai Natal” (3 de janeiro) e “Pequenos Pasteleiros: Cupcakes de Natal” (10 de janeiro).

Numa época onde a música também faz magia, haverá Concertos de Natal, por várias coletividades como a Banda Alvarense (22 de novembro), Grupo Coral Ré-Canto e o Grupo Coral de Oiã (23 de novembro), a Orquestra Típica de Águeda (8 de dezembro), o Orfeão de Águeda (20 de dezembro).

Destaque ainda para as Jornadas Internacionais de Turismo, este ano sob o tema “Transformar o Turismo: Novos Horizontes” (27 e 28 de novembro, no Centro de Artes de Águeda) e para o Circusfest, um festival de circo contemporâneo que se realiza anualmente no Centro de Artes de Águeda, com espetáculos de circo que se desenrolam ao longo de vários dias. A edição deste ano decorrerá entre 12 e 14 de dezembro.