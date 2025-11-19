O registo anormal de pluviosidade que se verificou na noite de quarta para quinta-feira, 13 de novembro, consequência da depressão Cláudia, provocou inundações e estragos na região. Um deles verificou-se na sala de audiências do Tribunal de Oliveira do Bairro (2.º andar do edifício público), obrigando as sessões marcadas para aquele dia a serem adiadas. Aquela sala é, de facto, a mais afetada quando se regista um volume extraordinário de pluviosidade.
Oliveira do Bairro // Sociedade Exclusivo
Oliveira do Bairro: Audiências adiadas porque chovia no tribunal
Falta de condições relembra urgência de novo Palácio da Justiça em Oliveira do Bairro, promessa que se arrasta há mais de 30 anos.