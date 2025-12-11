Assine já
Encerramento de restaurantes em dias de grande afluência reacende debate em Águeda

Em Águeda, a falta de restaurantes e outros estabelecimentos comerciais abertos durante o fim de semana do Rali Travocar – dias em que a cidade recebeu grande fluxo de visitantes – voltou a expor um problema que, para o vice-presidente da câmara, já não pode ser ignorado. Na reunião do executivo municipal de 4 de dezembro, Edson Santos reforçou publicamente a preocupação que tinha já manifestado, dias antes, nas redes sociais.

