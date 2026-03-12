Costa Verde adquirida pelo fundo Vallis Capital Partners

A operação envolve a compra de 83,5% do capital social anteriormente detido por distribuidores nacionais. Segundo a empresa, a nova estrutura acionista marca o início de um novo ciclo de crescimento, com maior robustez financeira e reforço da capacidade estratégica. A entrada da Vallis enquadra-se na criação de um grupo industrial de referência no setor do tableware, estratégia que já inclui a recente aquisição da Ceramirupe. A complementaridade entre as duas empresas deverá potenciar sinergias produtivas e comerciais.

A Porcelanas da Costa Verde S.A., com sede na zona industrial de Vagos, foi adquirida pelo Fundo Vallis Sustainable Investments II, gerido pela Vallis Capital Partners. A transação foi formalizada no dia 27 de fevereiro.

A operação agora concluída corresponde à aquisição de 83,5% do capital social da sociedade, participação anteriormente detida pelos principais distribuidores nacionais. Esta alteração na estrutura acionista “representa o início de um novo ciclo de crescimento para a empresa, assegurando maior robustez financeira, reforço da capacidade estratégica e melhores condições para concretizar um plano de desenvolvimento ambicioso e sustentado”, refere a empresa, em nota enviada à nossa redação.

A entrada da Vallis Capital Partners na Costa Verde enquadra-se, dizem ainda, “numa estratégia de criação de um grupo industrial de referência no setor do tableware”. Recorde-se que o fundo entrou recentemente nesta indústria através da aquisição da Ceramirupe, empresa sediada em Alcobaça dedicada ao fabrico de grés. A complementaridade entre as duas unidades industriais, quer ao nível do portefólio de produtos, quer ao nível das competências produtivas e comerciais, “permitirá potenciar sinergias relevantes e reforçar a competitividade do grupo nos mercados nacionais e internacionais”.

Esta transação assinala igualmente o início de um processo estruturado de consolidação do setor em Portugal. “O objetivo estratégico passa por criar um operador com escala, forte presença exportadora e capacidade de afirmação no contexto europeu.”

Para a Costa Verde, esta nova etapa permitirá acelerar o investimento em inovação, eficiência produtiva, sustentabilidade ambiental e reforço da marca nos mercados externos. A empresa, garantem os seus responsáveis, “manterá a sua identidade, equipa de gestão e compromisso com colaboradores, clientes e fornecedores, garantindo continuidade operacional e estabilidade nas relações comerciais”.

Mais de 300 colaboradores

Fundada em 1992, a Costa Verde é uma empresa portuguesa especializada no fabrico de porcelana para uso doméstico e profissional, com particular enfoque no canal hoteleiro e da restauração (HoReCa).

Atualmente, a Costa Verde emprega cerca de 320 colaboradores e encontra-se presente em mais de 50 geografias em todo o mundo.

A internacionalização constitui um dos pilares estratégicos da empresa, sendo que mais de dois terços do seu volume de negócios têm origem nos mercados externos.

Em 2025, a empresa registou um volume de negócios próximo dos 16 milhões de euros.