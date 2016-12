Bombeiros de Oliveira do Bairro aderem ao Quartel Electrão

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Oliveira do Bairro volta a receber aquela que é a 3.ª iniciativa “Quartel Electrão” promovida pela Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses e as demais entidades aderentes. A campanha decorre desta quinta-feira, dia 22, ao dia 15 de março de 2017.

Esta iniciativa tem como objetivo principal incentivar as comunidades locais a dar um encaminhamento mais sustentável aos REEE – Resíduos Elétricos e Eletrónicos e RPA – Resíduos de Pilhas e Acumuladores, permitindo também às AHBV´s ter acesso à possibilidade de ganhar uma ambulância de transporte de doentes entre outros prémios de acordo com a quantidade de resíduos recolhidos.

Dentro deste período, a qualquer dia da semana, estaremos de portas abertas para receber os seus eletrodomésticos, lâmpadas e pilhas usadas, em contentores específicos para o efeito. Seguidamente, os resíduos serão devidamente encaminhados por entidades certificadas de gestão ambiental de forma a minorar ao máximo o seu impacto em termos ambientais.

Qualquer informação sobre este serviço poderá ser obtida através do número 234740377 ou via e-mail: geral@ahbvoliveiradobairro.pt