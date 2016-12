Natal no Quartel das Artes com teatro e coros

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, recebeu na última semana duas iniciativas que são já tradição no panorama educativo e cultural do Município, com o espetáculo musical oferecido a cerca de 1.800 crianças e o Concerto de Natal, que contou, uma vez mais, com os cinco grupos corais do Concelho.

“A Caminho de OZ” foi o espetáculo musical que a Câmara Municipal escolheu para oferecer às crianças dos jardins de infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho, rede pública e privada, dos Centros de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro e do Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça e das Unidades Especializadas de Oiã.

Foram cerca de 1.800 crianças que assistiram ao espetáculo, em quatro sessões que decorreram nos dias 13 e 14 de dezembro. A aventura da Ema, do Palhinhas, do Latinhas e do Leão Lion fez as delícias dos mais novos, que manifestaram no final a sua alegria, entusiasmo e satisfação pela prenda de Natal que receberam da autarquia. Também os educadores e professores deixaram elogios, especialmente pela mensagem transmitida pela história, que abordava os valores da coragem, do amor e da confiança, mas também por terem recebido antecipadamente um dossier didático sobre o espetáculo, com várias sugestões de atividades que foram preparando as crianças para a história e personagens.

Coralistas em palco. No dia 18, domingo, foi a vez de subirem ao palco do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol cerca de centena e meia de coralistas, dos cinco coros do Concelho, para o já habitual Concerto de Natal de Oliveira do Bairro.

Em palco estiveram o Orfeão Sol do Troviscal, dirigido pela Maestrina Isabel Castro, que trouxe ainda um grupo de crianças que entoaram “A Todos um Bom Natal”, o Grupo Coral do Orfeão de Bustos e o Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal, habitualmente dirigidos pela maestrina Sandra Morais mas que, neste concerto, contaram com a direção do maestro António Oliveira, e o Coro da Câmara da Bairrada e o Grupo Coral de Oiã, ambos dirigidos pelo maestro Tiago Matias.

Do programa constaram 15 temas de Natal, onde não faltaram obras de compositores contemporâneos, como Fernando Lopes Graça e Eurico Carrapatoso, para além de temas tradicionais e populares, terminando com a interpretação conjunta, com cerca de 150 coralistas em palco, do tema “Adeste Fidelis”.

Antes deste último tema, que encerrou de forma muito calorosa o Concerto de Natal, Mário João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, na mensagem de Boas Festas que habitualmente partilha com o público desta iniciativa, realçou a “qualidade sempre crescente” dos programas que têm sido apresentados pelos grupos corais neste concerto, que a autarquia oferece a toda a população há mais de uma dezena de anos. O autarca salientou ainda a importância que um espaço como o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol tem para o concelho, não só pela oferta aos munícipes de produtos culturais de qualidade e de dimensão nacional e internacional, mas também pela motivação e impulso que empresta às associações e formações do concelho, para evoluírem cada vez mais e serem capazes de, ano após ano, apresentar espetáculos de grande qualidade, passíveis de subir a qualquer um dos grandes palcos nacionais.