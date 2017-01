As equipas bairradinas não tiveram uma entrada fácil no novo ano. E todas jogaram em casa. O Anadia, na receção ao Nogueirense, viu-se e desejou-se para amealhar os três pontos. Os Trevos, que não se viram durante 60 minutos, estiveram a perder por dois golos sem resposta, mas a salvação acabou por vir do banco com as mexidas operadas pelo seu treinador, que acabaram por revolucionar o jogo e garantir a remontada no marcador. Uma vitória sofrida e que deve ser de reflexão para o que falta cumprir nesta fase regular.

O Lusitano FCV empatou na Gafanha e manteve o segundo lugar, apenas com um ponto de vantagem para o Anadia, que volta a acreditar no apuramento para a Fase de Subida.

Um golo foi o suficiente para o Águeda se manter nessa corrida após a vitória sobre o Tourizense, que falhou duas grandes penalidades. Os Galos estão a três pontos da segunda posição e até final tudo é possível.

De mal a pior vai o Pampilhosa que foi goleado pelo Mortágua e continua no penúltimo lugar. Preocupante!

2-Faltam três jornadas e ninguém pode oscilar. O Anadia joga no reduto do Tourizense, adversário que está mal classificado, mas é capaz do bom e do mau. Só um Anadia dos últimos 15 minutos do jogo com o Nogueirense é capaz de conquistar a vitória.

O Águeda volta a jogar em casa, com o Pampilhosa. Trata-se de um dérbi, nem sempre quem está melhor ganha, mas os Galos têm potencial para chamarem a si a vitória.

Na Liga Feminina, o Ferreirense conquistou excelente ponto no terreno do Clube Albergaria. Foi o primeiro empate. Recebe o A-dos-Francos, adversário com melhor percurso fora de portas. A ter em conta.