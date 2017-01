Naquela que foi talvez a melhor exibição da época, o Anadia não teve a menor contemplação perante o seu vizinho Águeda. Depois de uma primeira parte algo equilibrada, na segunda, o Anadia não deu a mínima hipótese ao seu adversário, numa partida em que os lances de bola parada fizeram toda a diferença.

Com esta derrota e na conjugação dos resultados das outras equipas que estão na luta pelo segundo lugar, o Águeda ficou de fora dessa corrida.

E à partida para a última jornada, o Lusitano FCV tem mais um ponto do que Anadia e Mortágua. Tudo em aberto, com os viseenses a jogarem em Gouveia, a equipa de Maná joga no reduto do Nogueirense e o Anadia joga com o vizinho Pampilhosa.

O Pampilhosa que não conseguiu contrariar o favoritismo do Lusitano FCV perdeu por 2-0.

2-O Anadia tem uma deslocação curta à Pampilhosa. Aos Trevos, o único resultado que lhe interessa é a vitória, enquanto aos ferroviários é a conquista de pontos para encarar a fase de manutenção de outra forma.

Tratando-se de um dérbi, não há favoritos, embora em casa os ferroviários tenham já descarrilado por cinco vezes. A sua intermitência pode jogar a favor do Anadia.

O Águeda despede-se desta fase em casa. Joga com a Académica/SF, última classficada, e tem tudo para deixar uma imagem diferente do jogo com o Anadia.

Para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, o Ferreirense, em casa, foi eliminado nas grandes penalidades pelo Viseu 2001. Segue-se o campeonato, com a receção ao Sp. Braga, atual segundo classificado e que ainda não perdeu. Espera-se um jogo complicado dado o desempenho das bracarenses, mas tudo é possível.