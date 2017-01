O Movimento Unidos por Oliveira do Bairro (UPOB) reuniu na semana passada com um grupo de pais, que pretende ver implementada numa escola do concelho uma proposta inovadora de educação. Este grupo está a apresentar a proposta a todos os partidos políticos que se perfilam para as eleições autárquicas, sendo que o UPOB foi o primeiro a aceitar reunir. No encontro, que teve lugar na penúltima terça-feira, estiveram cerca de 20 pessoas presentes, além dos representantes do movimento e dos pais, alguns professores e profissionais ligados à educação. O objetivo destes pais passa por ter uma escola, dentro do agrupamento, que adote um sistema de ensino diferenciado, usando práticas educativas que se afastam do modelo tradicional, algo que já existe em Portugal, e de que é exemplo a Escola da Ponte, em Santo Tirso, que abrange desde o pré-escolar ao 3.º ciclo de ensino. No caso de Oliveira do Bairro, a proposta pretende iniciar com o pré-escolar e 1.º ciclo. As ideias foram ouvidas e tiveram a melhor aceitação por parte do UPOB, que agendou nova reunião de trabalho para a exploração do projeto e o compromisso de resposta formal até ao final do mês.

Joana Filomena Almeida, uma das mães representantes do grupo, referiu que “a intervenção do professor David Rodrigues [nesta reunião, via Skype], escritor e orador em várias conferências, como o TEDxLisboa e que nos apoia nesta iniciativa, enriqueceu muito a reunião e credibiliza a proposta”. “Como ele próprio disse”, continuou Joana Almeida, a mudança nas escolas deve acontecer a vários níveis, como se de uma receita se tratasse, na qual todos os ingredientes são importantes e esta envolvência política é um dos principais ingredientes e motor para a mudança que ambicionamos na educação”.

O grupo revelou que já esperava uma grande abertura por parte do UPOB, mas ficou surpreso com a presença de vários professores do concelho, ligados ao movimento, “sendo muitos deles as nossas referências do tempo de escola”, sublinhou Joana Almeida.

Fernando Silva, vice-presidente da associação UPOB, avançou que o movimento está a aguardar a apresentação de uma proposta concreta, para ser analisada. “Pessoalmente, identifico-me com este modelo inovador de ensino e gostaria que o mesmo viesse a ser implementado em Oliveira do Bairro”. Esse seria “o nosso contributo para a tão necessária mudança no nosso sistema de ensino, com novos modelos de pesquisa e novas formas de interação com o conhecimento”, rematou.