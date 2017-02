Terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal Prio, onde seriam conhecidas as duas primeiras equipas de cada série que vão disputar a Fase de Subida e, as oito das oito séries a fase de manutenção/descidas.

Na Série D, onde estavam Anadia, Águeda e Pampilhosa, nenhum clube conseguiu o objetivo de disputar a Fase de Subida, que garantia desde logo a manutenção.

O Anadia, que partiu para a última jornada a não depender de si, acabou por fazer o seu trabalho, ao vencer no reduto do Pampilhosa, mas o seu principal adversário, o Lusitano FCV, que tinha mais um ponto, acabou também por vencer em Gouveia.

Contas feitas, o Anadia acabou esta fase no terceiro lugar e, para quem tanto apostou e investiu na fase dos primeiros, pode-se considerar uma derrota nos objetivos delineados no início da época. A equipa oscilou em alguns jogos, perdeu pontos onde não devia, e isso foi-lhe fatal.

O Águeda despediu-se com uma vitória em casa sobre a Académica/SF.

Para a fase de manutenção/descidas haverá algumas mudanças, como a percentagem da redução de pontos. Se até ao momento as equipas perdiam 50% dos pontos, agora perderão apenas 25% do que conquistaram na primeira fase.

Outra mudança é a troca de clubes entre séries para evitar a repetição dos mesmos adversários da primeira fase. Assim, as equipas bairradinas cruzam com a Série C.

Na Liga Feminina, o Ferreirense perdeu em casa com o Braga, novo líder da classificação. Segue-se, de novo em casa, o CAC, último, sem pontos. A vitória não deverá fugir às bairradinas.