Mulher morre afogada quando tentava salvar o cão

Uma mulher, de 78 anos, morreu afogada na piscina da sua casa, na penúltima quinta-feira, no Repolão, quando tentava salvar um cão. Maria Amélia Ferreira Gaspar terá escorregado quando procurava salvar o cão que tinha caído à piscina.

O alerta foi dado cerca das 20h, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Oliveira do Bairro e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Águeda.

“O cão da senhora caiu na piscina e ela foi tentar salvá-lo e caiu também dentro da piscina”, explicou o comandante dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, Marco Maia, acrescentando que “quando a ambulância chegou ao local, a septuagenária já tinha sido retirada da piscina e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória”.

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro explica ainda que “a vítima foi levada para o Hospital de Águeda, onde, mais tarde, foi declarado o óbito”.

Maria Amélia Gaspar, natural da Pedralva, mas residente em Oliveira do Bairro, era mãe de Aristides Ferreira dos Santos Alferes.

O funeral realizou-se, na última terça-feira, dia 7, no cemitério de S. Lourenço do Bairro.