O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia, prossegue na próxima sexta-feira, 21 de julho, com um concerto da banda Rock in Soul, que atua, a partir das 22h, na Praça da Juventude, em Anadia.

Influência de classic rock, indie rock, soul, e grunge. Rock in Soul é uma banda transversal de covers, com influências de classic rock, indie rock, soul, e grunge, que conta no seu repertório com variadíssimos temas de artistas nacionais como António Variações, Ornatos Violeta, Xutos e Pontapés, e Despe & Siga, entre outros.

As suas maiores referências no panorama internacional passam por Pearl Jam, Guns n´Roses, The Rolling Stones, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Pepers, Beatles, e Rage Against The Machine.

Apesar de Rock in Soul contar com apenas três anos de existência, todos os membros têm mais de uma década de experiência em anteriores projetos, como The Singles, Rewind, Night Shift e Smooking Beer. A banda é composta por Carlos Romão (voz), João Letra (guitarra), Marcelo Lourenço (bateria) e Ricardo Loureiro (baixo).

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que, até 22 de setembro próximo, leva a música, e não só, à Praça da Juventude, em Anadia, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita.

Este projeto de dinamização cultural vai já na sua terceira edição, e mantém como objetivo contribuir para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

Segue-se Luísa Sobral. No próximo concerto, agendado para dia 28 de julho, a Praça da Juventude irá receber Luísa Sobral.

A primeira parte será preenchida pelos Musicordis.

A entrada é livre.