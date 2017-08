O Parque da Cidade da Mealhada vai receber, no próximo sábado, as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Juventude. A tarde e noite serão de diversão, mas antes, na sexta-feira, as atividades focam-se na transmissão de mensagens importantes para os jovens, nomeadamente a promoção de estilos de vida saudável.

O programa “Juventude fora da caixa” é dedicado aos jovens e inclui atividades de diversão, mas também de sensibilização de diversas temáticas, desde a alimentação aos rastreios de colesterol, glicemia ou tensão arterial e a informação sobre planeamento familiar e métodos contracetivos. (ver programa).

A noite de sábado, com entradas gratuitas, repete um sucesso do ano passado – a Glow night out – mas com diferentes protagonistas. Esta festa de luzes e pinturas fluorescentes conta com as atuações do rapper Profjam, da dupla Insert Coin (João Paulo Sousa e Joel Rodrigues, apresentador do Curto Circuito, programa da SIC Radical) e dos DJ’s Double Grooves.

A Câmara Municipal da Mealhada celebra o Dia internacional da Juventude com os jovens, criando para eles um programa de diversão mas também de informação de interesse para a sua vida. Este dia temático é incluído no programa de animação “Verão é na Mealhada”, que integra uma programação diversificada nos meses de julho, agosto e setembro. Com o programa, a autarquia procura dinamizar a economia local e proporcionar momentos de lazer à população.

Programa

11 de Agosto:

Rua Dr. Costa Simões

– Das 15h30m > 19h

“Banquinha Musical”, a dinamizar pelo Prof. Igor e a Escola de Musica da Mealhada.

– Das 10h às 18h

Unidade Móvel do HMM, atividades diversas.

Junto ao Tribunal

– Das 15h às 19h

P8 com carrinhos de rolamentos e jogos tradicionais.

Rua Dr. José Cerveira Lebre

– Das 17h às 19h

Grupo musical “Canta e dança”, junto ao SAS.

Em frente ao edifício da CMM

– Carrinha do IPDJ, com sessões de divulgação e sensibilização acerca de planeamento familiar e métodos contracetivos (a aguardar conformação);

– Dinamização de atividades no âmbito do CAATIVAS

Quinta da Nora

– Entre as 10h e as 18h

Ateliers de Artes Plásticas (expressão plástica, pintura de telas e decoração de porquinhos em barro).

12 de Agosto:

Parque da Cidade da Mealhada

Das 15h às 19h

Unidade Móvel do HMM, com atividades diversas, a partir das 15horaP8, com insufláveis e atividades de animação.

Carrinha do IPDJ, com ações de sensibilização sobre várias temáticas de interesse aos jovens e comunidade em geral.

Das 17h às 19h

“Bailarico no Parque”, atividade musical.

21h30

Atividades animação: touro Mecânico, trampolim, pinturas glow

22H30

Profjam

24H00

Glow night out com Insert Coin

01h00

Double Grooves