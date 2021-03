AdCL associa-se à Hora da Água

No Dia Mundial da Água, a empresa Águas do Centro Litoral associa-se à Hora da Água – hoje, às 22h, é hora de fechar a torneira.

Esta segunda-feira, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a Águas do Centro Litoral (AdCL) associa-se à Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) na Hora da Água. A iniciativa H2OFF, às 22h, visa um apelo simples: fechar as torneiras, nem que seja apenas por uma hora. Uma ação que marca esta data simbólica dedicada à água, lembrando que este bem não é inesgotável.

A iniciativa H2Off pretende impulsionar a mudança de comportamentos e apelar a uma consciência clara sobre o uso correto e eficiente da água, indo ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, nomeadamente os que se referem à proteção do ambiente e ao combate às alterações climáticas. Foi precisamente a Organização das Nações Unidas que instituiu o Dia Mundial da Água, um dia que pretende promover a reflexão sobre problemas relacionados com os recursos hídricos.

Visitas virtuais às estações de tratamento de água

Por outro lado, este gesto servirá para homenagear os que tratam da água e que, também nestes tempos pandémicos e difíceis, têm estado nas linhas da frente, quase despercebidos, permitindo que os serviços públicos essenciais de água e do seu tratamento sejam sempre prestados com a mesma garantia de qualidade. Assim, e em jeito de homenagem, a AdCL vai promover, através das suas redes sociais e a partir deste dia 22 de março, visitas às suas cinco estações de tratamento de água (ETA), permitindo descobrir a origem da água da torneira. O objetivo é a (re)criação de uma viagem ao conhecimento pelo trabalho promovido diariamente pela empresa em prol do abastecimento de água em quantidade e qualidade à comunidade.

Durante toda a semana, os visitantes do Facebook e Instagram da AdCL ficarão a conhecer, através de visitas virtuais, as diversas etapas de tratamento a que a água é sujeita na Estação de Tratamento de Água (ETA), antes de chegar às nossas torneiras. Ao longo da semana, podem descobrir como funciona a ETA de Alagoa (abastece Arganil), a ETA da Boavista (que abastece Coimbra, Condeixa-Nova, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo e Penela), a ETA do Paúl (abastece Leiria), a ETA de Ribeira de Alge (abastece Ansião), e a ETA da Ronqueira (abastece Penacova e Vila Nova de Poiares).

Educação em prol do ambiente

No seu canal de Youtube, a AdCL oferece uma solução educativa, em prol do ambiente, através da disponibilização de conteúdos pedagógicos alusivos ao abastecimento de água ao saneamento, (re)lembrando alguns gestos, simples, em prol de um uso eficiente.

Todos os dias, mais de 200 profissionais da AdCL trabalham 24 horas/dia para garantir o abastecimento público de água. Na região Centro, a Águas do Centro Litoral é a empresa responsável pela captação e tratamento de água e de águas residuais de 30 municípios.

A nível de investimento em abastecimento de água, a AdCL tem previsto para este ano de 2021 mais de 15 milhões de euros empreitadas em curso ou a lançar.