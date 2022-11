Águas do Centro Litoral apresenta o dia-a-dia no tratamento de águas residuais

A Águas do Centro Litoral (AdCL) assinala o Dia Mundial do Saneamento (19 de novembro) com mais uma aposta digital, um webinar de partilha a pensar no conhecimento de todos.

Após a conferência online do Dia Nacional da Água, sobre a “Resiliência dos Sistemas de Abastecimento de Água”, a AdCL apresenta a segunda parte deste evento, na próxima segunda-feira, dia 21 de novembro, às 15h no Facebook e YouTube da AdCL, referente à “Resiliência dos Sistemas de Águas Residuais”. A AdCL segue no lado certo da história com a realização destes momentos de partilha de conhecimento que vão ao encontro da reflexão estratégica alusiva à “Valorização do Rio e Mar – Realidade e Desafios”.

Momento de partilha e debate dedicado aos profissionais do setor

Diariamente, os profissionais da água asseguram o correto tratamento das águas residuais e sua devolução ao meio hídrico, através da exploração (operação e manutenção) dos sistemas de saneamento.

Cientes da importância deste serviço essencial, a AdCL pretende promover, com este webinar, um momento de partilha e debate dedicado aos profissionais do setor numa iniciativa que conceda mais visibilidade a um trabalho que é pouco visível à população.

Durante o evento, os profissionais das áreas de operação de águas residuais, manutenção e engenharia vão apresentar um retrato do quotidiano laboral, evidenciando os desafios, oportunidades e problemas decorrentes da sua atividade diária.

“Resiliência dos Sistemas de Águas Residuais” é o mote deste evento, agendado para as 15h do próximo dia 21 de novembro, segunda-feira, e que será protagonizado num debate envolvendo profissionais das áreas/direções da AdCL, moderado por Alexandre Oliveira Tavares, Presidente do Conselho de Administração da AdCL. O encontro será transmitido em direto na página de Facebook da Águas do Centro Litoral.

“AdCL do Lado Certo da História” é o mote de um projeto de comunicação na ótica da sensibilização ambiental, nomeadamente, através de webinar, tendo por objetivo a criação de um debate em redor dos desafios e oportunidades no setor da água. Este tipo de iniciativa pretende evidenciar perspetivas técnicas e teóricas, permitindo ainda a apresentação de rotinas do quotidiano e alertar para a importância, tantas vezes invisível, dos serviços de água e de saneamento e da sua relevância para a saúde pública, para o ambiente e (re)construção da sustentabilidade do Planeta.

Em 2021, a Águas do Centro Litoral tratou 71 milhões de m3 de águas residuais através das suas 67 estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 159 estações elevatórias e 872 km de emissários.