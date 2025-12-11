Carlos Cabral substitui Francisco Gradeço no comando do Sangalhos DC

A estreia no banco do novo treinador acontece já no próximo sábado, em Ílhavo, frente ao Illiabum. Entretanto, a equipa deverá, brevemente, sofrer uma reformulação no seu plantel. O objetivo é claro: evitar a descida de divisão.

Carlos Cabral, depois de ter garantido, na época passada, a subida do Gafanha à primeira divisão nacional feminina, está de regresso ao ativo e ao basquetebol masculino, substituindo Francisco Gradeço no comando técnico da equipa sénior do Sangalhos. O último jogo do campeonato, frente ao Lusitânia dos Açores, que ditou a nona derrota (83-97) em dez jornadas da Proliga, foi, mesmo o “fim de linha” para o treinador bairradino que deixa o Sangalhos na penúltima posição da classificação da Zona Norte.

A saída de Francisco Gradeço resultou do pedido de demissão do próprio treinador que, na sua página de Facebook, escreveu tratar-se de uma “decisão muito difícil”, mas simultaneamente “ponderada, racional e necessária”. Na mesma publicação, Francisco Gradeço diz sair “de consciência tranquila” e que deu “tudo o que podia em prol do clube e da equipa”. Na mesma publicação, Francisco Gradeço finaliza com o desejo que a sua saída possa também servir “de inspiração para um ponto de viragem” no seu clube do coração.

A direção do Sangalhos não perdeu tempo e, rapidamente, assegurou a contratação de Carlos Cabral, igualmente um treinador com muita experiência (69 anos) e que regressa a um clube onde chegou a jogar na longínqua temporada de 1976/77. Carlos Cabral regressa também à Proliga, onde foi campeão nacional pelo Illiabum em 2008/09.

A sua carreira como treinador começou no Beira-Mar – onde terminou como jogador – e prosseguiu pela quase totalidade dos principais emblemas do basquetebol aveirense: Oliveirense, Esgueira, Vagos e Gafanha. Pelo meio, trabalhou ainda no Gaia e no Desportivo da Póvoa. Entretanto, ontem, Carlos Cabral deu o seu primeiro treino à sua nova equipa que, segundo o nosso jornal apurou, vai sofrer, muito brevemente, alterações com vista à sua melhoria qualitativa e à concretização da manutenção na Proliga.

A estreia no banco do novo treinador sangalhense acontece já no próximo sábado, em Ílhavo, frente ao Illiabum e em jogo referente à 11.ª jornada do campeonato.

Pedro Neves