Atletismo: Tiago Ramos conquista 3 medalhas nos Europeus VIRTUS

Tiago Ramos foi medalha de ouro na estafeta 4×100 e trouxe mais duas medalhas de prata.

Em representação da seleção portuguesa, Tiago Ramos ajudou Portugal a conquistar um total de 24 medalhas nos Campeonatos da Europa VIRTUS 2026, que ao longo de quatro dias tiveram lugar em Bydgoszcz, na Polónia.

O atleta bairradino, natural de Bustos, e que pertence ao Gira Sol, competiu em 3 provas e brilhou ao arrecadar 3 medalhas nas provas para as quais estava selecionado: foi medalha de ouro na estafeta 4×100 e sagrou-se vice-campeão da Europa no salto em comprimento e no lançamento do dardo.